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ЗМІ повідомили про смертельну аварію з кортежем Ярославського - сам бізнесмен уже дав коментар

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Український бізнесмен Олександр Ярославський Новина оновлена 10 лютого 2022, 14:38
Український бізнесмен Олександр Ярославський

На місці пригоди знайшли номери "0018"

У четвер, 10 лютого, на автодорозі "Чугуїв – Мартове" автомобіль, який належить до кортежу відомого українського бізнесмена та колишнього співвласника УкрСиббанку збив людину на смерть.

За вказаним фактом правоохоронні органи вже відкрили кримінальне провадження,- пише "Українська правда".

Новина доповнюється…

Теги:
#ДТП #Аварія #Олександр Ярославський #Кортеж #Бізнесмен
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