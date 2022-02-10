ЗМІ повідомили про смертельну аварію з кортежем Ярославського - сам бізнесмен уже дав коментар
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На місці пригоди знайшли номери "0018"
У четвер, 10 лютого, на автодорозі "Чугуїв – Мартове" автомобіль, який належить до кортежу відомого українського бізнесмена та колишнього співвласника УкрСиббанку збив людину на смерть.
За вказаним фактом правоохоронні органи вже відкрили кримінальне провадження,- пише "Українська правда".
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