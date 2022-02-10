За рулем авто, которое насмерть сбило человека близ Харькова, мог быть Ярославский, — источник

Миллионер после ДТП срочно вылетел в Лондон

Авария с участием автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского обрастает новости деталями. По информации источников "Телеграфа", за рулем машины, попавшей в смертельное ДТП на трассе Чугуев – Мартово, вероятно, находился именно Ярославский.

"С вероятностью 90% можно утверждать, что машиной управлял бизнесмен Ярославский", — говорит собеседник, знакомый с ходом расследования смертельной аварии.

Источник уточнил, что Ярославского вызвали на допрос, однако он покинул страну. Информацию о вызове на допрос подтвердили и в МВД.

В пресс-службе компании DCH, принадлежащей миллионеру, ранее заявили, что Ярославский "согласно утвержденному графику вылетел в Лондон для встречи с семьей". Сам бизнесмен утверждает, что в момент аварии "спокойно спал дома".

Напомним, авария на трассе Чугуев — Мартово произошла в ночь на 10 февраля. На месте ДТП нашли номерной знак "0018", принадлежащий автомобилю из кортежа Ярославского. В результате происшествия погиб человек. Утром в отделение полиции явился мужчина, представившийся водителем автомобиля, совершившего наезд на пешехода. В DCH уточнили, что за рулем якобы находился сотрудник одной из их вспомогательных служб.

"Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он (мужчина — Ред.) в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал", — заявили в компании Ярославского.

Следует уточнить, что в селе Мартово находится дом Ярославского.

Имение Ярославского (кадр из фильма польских журналистов "Король Харькова", 2011г)

По свидетельствам очевидцев, которых цитирует "Украинская правда", бизнесмен любит управлять машиной собственноручно. В тот вечер автомобиль с утраченными на месте крушения номерными знаками был замечен на выезде из Харькова.

Стоит отметить, что позже водитель, являющийся работником одной из структур, принадлежащей бизнесмену Ярославскому, пришел в полицию и признался, что именно он был за рулем транспортного средства, совершившего смертельное ДТП.

Как сообщал "Телеграф", недавно в эпицентре внимания была другая авария — с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. И хотя само ДТП имело место еще 23 августа, видеозаписи из бодикамер полицейских попали в сеть только в этом году. На кадрах видно, как Трухин предлагал взятку работникам полиции и пытался покинуть место аварии, утверждая, что за рулем находился не он, а его товарищ. Позже Государственное бюро расследований, ведущее это дело, опубликовало видео якобы с машиной Трухина в тот день, однако на ролике нашли несколько несоответствий.