Укр

За рулем авто, которое насмерть сбило человека близ Харькова, мог быть Ярославский, — источник

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Бизнесмен, совладелец группы DCH Александр Ярославский Новость обновлена 10 февраля 2022, 19:12
Бизнесмен, совладелец группы DCH Александр Ярославский

Миллионер после ДТП срочно вылетел в Лондон

Авария с участием автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского обрастает новости деталями. По информации источников "Телеграфа", за рулем машины, попавшей в смертельное ДТП на трассе Чугуев – Мартово, вероятно, находился именно Ярославский.

"С вероятностью 90% можно утверждать, что машиной управлял бизнесмен Ярославский", — говорит собеседник, знакомый с ходом расследования смертельной аварии.

Источник уточнил, что Ярославского вызвали на допрос, однако он покинул страну. Информацию о вызове на допрос подтвердили и в МВД.

В пресс-службе компании DCH, принадлежащей миллионеру, ранее заявили, что Ярославский "согласно утвержденному графику вылетел в Лондон для встречи с семьей". Сам бизнесмен утверждает, что в момент аварии "спокойно спал дома".

Напомним, авария на трассе Чугуев — Мартово произошла в ночь на 10 февраля. На месте ДТП нашли номерной знак "0018", принадлежащий автомобилю из кортежа Ярославского. В результате происшествия погиб человек. Утром в отделение полиции явился мужчина, представившийся водителем автомобиля, совершившего наезд на пешехода. В DCH уточнили, что за рулем якобы находился сотрудник одной из их вспомогательных служб.

"Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он (мужчина — Ред.) в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал", — заявили в компании Ярославского.

Следует уточнить, что в селе Мартово находится дом Ярославского.

Имение Ярославского (кадр из фильма польских журналистов "Король Харькова", 2011г)
Имение Ярославского (кадр из фильма польских журналистов "Король Харькова", 2011г)

По свидетельствам очевидцев, которых цитирует "Украинская правда", бизнесмен любит управлять машиной собственноручно. В тот вечер автомобиль с утраченными на месте крушения номерными знаками был замечен на выезде из Харькова.

Стоит отметить, что позже водитель, являющийся работником одной из структур, принадлежащей бизнесмену Ярославскому, пришел в полицию и признался, что именно он был за рулем транспортного средства, совершившего смертельное ДТП.

Как сообщал "Телеграф", недавно в эпицентре внимания была другая авария — с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. И хотя само ДТП имело место еще 23 августа, видеозаписи из бодикамер полицейских попали в сеть только в этом году. На кадрах видно, как Трухин предлагал взятку работникам полиции и пытался покинуть место аварии, утверждая, что за рулем находился не он, а его товарищ. Позже Государственное бюро расследований, ведущее это дело, опубликовало видео якобы с машиной Трухина в тот день, однако на ролике нашли несколько несоответствий.

Теги:
#ДТП #Харьков #Александр Ярославский
Бизнесмен, совладелец группы DCH Александр Ярославский
Харьков
За рулем авто, которое насмерть сбило человека близ Харькова, мог быть Ярославский, — источник
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Бизнесмен, совладелец группы DCH Александр Ярославский
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