За кермом авто, яке насмерть збило людину поблизу Харкова, міг бути Ярославський, - джерело

Мільйонер після ДТП терміново вилетів до Лондона

Аварія за участю автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського обростає новини деталями. За інформацією джерел "Телеграфу", за кермом машини, яка потрапила в смертельне ДТП на трасі Чугуїв – Мартове, ймовірно, знаходився саме Ярославський.

"З вірогідністю 90% можна стверджувати, що автівкою кермував бізнесмен Ярославський", — говорить співрозмовник, ознайомлений з ходом розслідування смертельної аварії.

Джерело уточнило, що Ярославського викликали на допит, однак він натомість покинув країну. Інформацію щодо виклику на допит підтвердили й в МВС.

В пресслужбі компанії DCH, що належить мільйонеру, раніше заявили, що Ярославський "згідно затвердженого графіку вилетів до Лондона для зустрічі із сім’єю". Сам бізнесмен стверджує, що в момент аварії "спокійно спав вдома".

Нагадаємо, аварія на трасі Чугуїв — Мартове відбулась в ніч на 10 лютого. На місці ДТП знайшли номерний знак "0018", який належить автівці з кортежу Ярославського. Внаслідок події загинула людина. Вранці до відділку поліції з’явився чоловік, який представився водієм автомобіля, що спричинив наїзд на пішохода. В DCH уточнили, що за кермом нібито був співробітник однієї з їх допоміжних служб.

"Вночі, направляючись до Харкова для парковки автомобіля, він (чоловік — Ред.) в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої в ході руху не розпізнав", — заявили в компанії Ярославського.

Варто уточнити, що в селі Мартове знаходиться будинок Ярославського.

Маєток Ярославського (кадр з фільму польских журналістів "Король Харкова", 2011р)

За свідченнями очевидців, яких цитує "Українська правда", бізнесмен полюбляє кермувати автівкою власноруч. Того вечора автомобіль з втраченими на місці аварії номерними знаками був помічений на виїзді з Харкова.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно в епіцентрі уваги була інша аварія — за участю нардепа від "Слуги народа" Олександра Трухіна. І хоч сама ДТП мала місце ще 23 серпня, відеозаписи з бодікамер поліцейських потрапили в мережу лише цього року. На кадрах видно, як Трухін пропонував хабар працівникам поліції та намагався залишити місце аварії, стверджуючи, що за кермом був не він, а його товариш. Пізніше Державне бюро розслідувань, що веде цю справу, опублікувало відео нібито з машиною Трухіна того дня, однак на ролику знайшли декілька невідповідностей.