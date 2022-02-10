У мережі знайшли відео, як Ярославський ганяв містом на високій швидкості

Бізнесмен на очах у журналістів їздив з високою швидкістю вулицями селища.

Відомий український бізнесмен і колишній співвласник УкрСиббанку Олександр Ярославський, який фігурує у справі про смертельну ДТП на автодорозі Чугуїв – Мартове (Харківська область), ще у 2012 році потрапляв до уваги представників ЗМІ через своє кохання до порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє OBOZREVATEL, голова редакційної ради видання Михайло Бродський уже писав звернення на ім’я тодішнього голови МВС Віталія Захарченка із проханням позбавити Ярославського прав.

До свого поста, датованого 24 лютого 2012 року, Бродський прикріпив матеріал, знятий польськими журналістами, на якому помітно, що бізнесмен їде населеним пунктом зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Водночас сам Ярославський, як видно на відео, каже, що не вважає таку швидкість високою.

Крім того, на кадрах помітно, що він та автомобіль супроводу порушують правила обгону та проїзду зустрічною смугою.

З повним матеріалом можна ознайомитись нижче.

У своєму посту Бродський закликав Захарченка позбавити бізнесмена прав водія, щоб наочно показати, що в Україні всі рівні перед законом, проте цього не сталося.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 10 лютого кортеж Ярославського потрапив у ДТП неподалік села Мартове, що під Харковом. Внаслідок події загинула людина.

Джерело "Телеграфа", знайоме з ходом розслідування, розповіло, що бізнесмен "з ймовірністю в 90%" знаходився за кермом автомобіля.

Пізніше у відділок поліції прийшов чоловік, який заявив, що саме він знаходився за кермом цього автомобіля, а також що втік з місця події, бо думав, що збив тварину.