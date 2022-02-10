В сети нашли видео, как Ярославский гонял по городу с высокой скоростью

Бизнесмен ездил с высокой скоростью по улицам поселка на глазах у журналистов.

Известный украинский бизнесмен и бывший совладелец УкрСиббанка Александр Ярославский, который фигурирует в деле о смертельном ДТП на автодороге Чугуев – Мартовое (Харьковская область), еще в 2012 году попадал во внимание представителей СМИ из-за своей любви к нарушению правил дорожного движения.

Как сообщает OBOZREVATEL, глава редакционного совета издания Михаил Бродский уже писал обращение на имя тогдашнего главы МВД Виталия Захарченко с просьбой лишить Ярославского прав.

К своему посту, датированном 24 февраля 2012 года, Бродский прикрепил материал снятый польскими журналистами на котором заметно, что бизнесмен едет по населенном пункте со скоростью в 120 километров в час. Вместе с тем сам Ярославский, как видно на видео, говорит, что не считает такую скорость высокой.

Кроме того, на кадрах заметно, что он и автомобиль сопровождения нарушают правила обгона и проезда по встречной полосе.

С полным материалом можно ознакомиться ниже.

В своем посте Бродский призывал Захарченко лишить бизнесмена водительских прав, чтобы наглядно показать, что в Украине все равны перед законом, однако этого не случилось.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 февраля кортеж Ярославского угодил в ДТП недалеко от села Мартовое, что под Харьковом. В результате происшествия погиб человек.

Источник "Телеграфа", знакомый с ходом расследования, рассказал, что бизнесмен "с вероятностью в 90%" находился за рулем автомобиля.

Позже в отделение полиции пришел мужчина, который заявил, что именно он находился за рулем этого автомобиля, а также что скрылся с места происшествия, так как думал, что сбил животное.