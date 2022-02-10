Укр

Сбили две машины: всплыли новые детали о погибшем в ДТП с кортежем Ярославского

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Александр Ярославский
Александр Ярославский

Бизнесмен был на месте происшествия, однако пока не понятно, находился ли он за рулем.

Погибшего в ДТП, в котором фигурирует бизнесмен Александр Ярославский, мужчину переехали дважды.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания погибшего переехали обе машины в кортеже.

Другой источник "УП" говорит, что два автомобиля "Mercedes Benz 63 AMG" с номерами "АХ0018ХО" и "АХ0018МС" видели камеры наблюдения на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" до и после ДТП.

При этом он уточнил, что Ярославский был на месте происшествия, но пока не известно находился ли он за рулем. Теперь это будет устанавливать экспертиза. Стоит отметить, что сам бизнесмен до этого говорил, что в момент ДТП спал в своем доме, а о происшествии узнал лишь утром из новостей.

Что касается мужчины, который ранее взял на себя вину за аварию, на самом деле в момент ДТП был в другом месте, говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что один из собеседников издания рассказал, что общался с Ярославским незадолго до ДТП и указал, что бизнесмен находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, указанное ДТП произошло в ночь на 10 февраля на трассе между Харьковом и поселком Мартовое, где проживает Ярославский. Вследствие столкновения погиб 50-летний мужчина. Сам бизнесмен свою вину отрицает, а компания DCH, которой он владеет, в своем пресс-релизе сообщила, что за рулем был один из сотрудников вспомогательных служб компании.

В сети позже показали фото с вещами погибшего.

Знакомый с ходом расследования источник "Телеграфа" рассказал, что Ярославский был за рулем автомобиля "с вероятностью в 90%".

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#ДТП #Харьковская область #Александр Ярославский
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