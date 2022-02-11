Смертельна ДТП з авто Ярославського: що загрожує бізнесменові, якщо він справді був за кермом, і що відомо зараз

За кілька годин після смертельної аварії з машиною з кортежу Ярославського бізнесмен виїхав із країни

Смертельна ДТП за участю авто з кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського обростає новими подробицями. Сам підприємець незабаром після аварії виїхав за межі України, а в МВС мають намір розслідувати спробу фальсифікації цієї справи через "підставного" водія.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо зараз про резонансну ДТП під Харковом.

Коли та де сталася ДТП

Вночі 9 лютого, близько 22:55, на трасі "Чугуїв-Мартове" авто збило людину насмерть. На місці аварії знайшли номерні знаки "0018", які, як виявилося, належать одному з авто Ярославського. За даними журналістів "Української правди", загиблого 50-річного чоловіка переїхали одразу дві автівки, й обидві, ймовірно, належать кортежу харківського бізнесмена.

Аварія з авто із кортежу Ярославського. Фото: Нацполіція

Розбите авто із кортежу після ДТП

Речі загиблого в аварії

Відео з авто з кортежу Ярославського опублікувала "Українська правда". Журналісти стверджують, що камери відеоспостереження в ніч на 10 лютого зняли кортеж Ярославського після резонансної аварії.

Хто був за кермом у момент аварії з кортежем Ярославського

За інформацією джерел "Телеграфу", за кермом машини, яка збила людину на смерть, ймовірно, міг бути саме Ярославський. Зазначимо, що правоохоронці викликали бізнесмена на допит як можливого учасника ДТП. Проте вдень у четвер у поліцію з’явився з повинною водій, який є працівником однієї із структур Ярославського. Чоловік заявив, що саме він був за кермом авто у ніч аварії.

Проте міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у себе у Фейсбук повідомив, що того дня чоловік, який заявив, що був за кермом, перебував у момент аварії в іншому місці. Тоді як підозра у скоєнні смертельної аварії була висунута саме цій людині. Наразі правоохоронці проведуть розслідування щодо фальсифікації "справи Ярославського".

В четвер, 10 лютого, на фоні цих повідомлень було звільнено начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна.

Крім того, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова взяла "справу Ярославського" під особистий контроль. В повідомленні на своїй сторінці в Фейбсук вона заявила: "Людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів — простіше кажучи, бреше". Венедіктова додала, що розслідування буде неупередженим і незалежним від статусу причетної до аварії особи. На думку генпрокурора, "незапланований і поспішний від’їзд" Ярославського виглядає досить дивно.

Чому Ярославський покинув Україну

Сам Ярославський вранці 10 лютого заявив, що на момент ДТП він спав у себе вдома. Але незабаром бізнесмен покинув Україну, вилетівши з Харкова до Лондона. Разом із ним був помічений його тесть Сергій Свентицький.

Тим часом, у Телеграм-каналі "Харків-Life" з’явилася інформація, що поліція минулої ночі проводила обшуки за місцем проживання як самого Ярославського, так і чоловіка, який представився водієм авто, який збив людину, а також у готелі Kharkiv Palace.

Що загрожує винному у смертельній аварії

За фактом смертельної ДТП розпочато розслідування в рамках кримінального провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами),

за ч. 3 ст. 135 (залишення у небезпеці).

Згідно з чинним законодавством, винуватцю загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше за Ярославським помічали порушення правил дорожнього руху. Зокрема, йдеться про суттєве перевищення швидкості. Відео з "покатушками" з’явилося у мережі.