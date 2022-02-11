Смертельное ДТП с авто Ярославского: что угрожает бизнесмену, если он действительно был за рулем, и что известно сейчас

Через несколько часов после смертельной аварии с машиной из кортежа Ярославского бизнесмен выехал из страны

Смертельное ДТП с участием авто из кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского обрастает новыми подробностями. Сам предприниматель вскоре после аварии выехал за пределы Украины, а в МВД намерены расследовать попытку фальсификации данного дела из-за "подставного" водителя.

"Телеграф" собрал все, что известно на данный момент о резонансном ДТП под Харьковом.

Когда и где произошло ДТП

Ночью 9 февраля, около 22:55, на трассе "Чугуев-Мартовое" авто сбило человека насмерть. На месте аварии нашли номерные знаки "0018", которые, как оказалось, принадлежат одному из авто Ярославского. По данным журналистов "Украинской правды", погибшего 50-летнего мужчину переехали сразу две машины, обе, вероятно, относящиеся к кортежу харьковского бизнесмена.

Авария с авто из кортежа Ярославского. Фото: Нацполиция

Разбитый автомобиль из кортежа после ДТП

Вещи погибшего в аварии

Видео с авто из кортежа Ярославского опубликовала "Украинская правда". Журналисты утверждают, что камеры видеонаблюдения в ночь на 10 февраля засняли кортеж Ярославского после резонансной аварии.

Кто был за рулем в момент аварии с кортежем Ярославского

По информации источников "Телеграфа", за рулем машины, сбившей человека насмерть, вероятно, мог находиться именно Ярославский. Отметим, что и правоохранители вызвали бизнесмена на допрос как возможного участника ДТП. Однако днем в четверг в полицию явился с повинной водитель, являющийся работником одной из структур Ярославского. Мужчина заявил, что именно он был за рулем авто в ночь аварии.

Однако министр внутренних дел Денис Монастырский у себя в Фейсбук сообщил, что в тот день мужчина, заявивший, что был за рулем, находился в момент аварии в ином месте. Тогда как подозрение в совершении смертельной аварии было выдвинуто именно этому человеку. Теперь правоохранители проведут расследование касательно фальсификации "дела Ярославского".

В четверг, 10 февраля, на фоне этих сообщений был уволен начальник полиции Харьковской области Станислав Перлин.

Почему Ярославский покинул Украину

Сам Ярославский утром 10 февраля заявил, что в момент ДТП он спал у себя дома. Но уже вскоре бизнесмен покинул Украину, вылетев из Харькова в Лондон. Вместе с ним был замечен его тесть Сергей Свентицкий.

Тем временем, в Телеграм-канале "Харьков-Life" появилась информация, что полиция минувшей ночью проводила обыски по месту жительства как самого Ярославского, так и мужчины, который представился водителем авто, сбившего человека, а также в отеле Kharkiv Palace.

Что угрожает виновному в смертельной аварии

По факту смертельного ДТП начато расследование в рамках уголовного производства сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами),

по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).

Согласно действующему законодательству, виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее за Ярославским отмечали нарушения правил дорожного движения. В частности, речь идет о существенном превышении скорости. Видео с "покатушками" появилось в сети.