Скандал із Ярославським: стало відомо, кого задавив кортеж бізнесмена

Поки правоохоронці встановили особу загиблого, Ярославський покинув Україну

У резонансній ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського загинув 36-річний чоловік. Як повідомляє "Телеграф", таку інформацію надали у пресслужбі ГУ НПУ у Харківській області місцевому ресурсу Newsroom.

Як розповіла керівник пресслужби обласного управління поліції Олена Баранник, уночі 9 лютого під колесами машини з кортежу бізнесмена опинився чоловік 36 років, мешканець Чугуївського району. Аварія, до слова, якраз і сталася на трасі "Чугуїв-Мартове". Також відомо, що загиблий був раніше засуджений.

Як йдеться на сайті управління Нацполіції в Харківській області, ДТП, до якого може бути причетний Ярославський, фігурує вже в трьох кримінальних справах. По-перше, інкримінується порушення ПДР. По-друге, йдеться про санкцію статті "залишення в небезпеці". Стосовно цих двох провадження винний в аварії може бути ув’язненим до 8 років. По-третє, слідчі почали ще одне кримінальне провадження за приховування злочину відносно чоловіка, який заявив про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Додамо, що правоохоронці вже провели обшуки як у помешканні бізнесмена, так і за місцем проживання чоловіка, який представився водієм. Було вилучено два автомобілі та дані з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася близько 22.55 під Харковом. На місці події знайшли номерні знаки, що належать харківському бізнесмену Ярославському. Сам він заявив, що у момент ДТП спав удома. Більше того, його співробітник з’явився до поліції та представився водієм, який був за кермом тієї ночі. Сам же бізнесмен уже залишив Україну, вилетівши з Харкова до Лондона. Тим часом правоохоронці відкрили справу щодо фальсифікації та підозрюють "підставного водія".

Раніше повідомлялося, що бізнесмена вже помічали за порушенням правил дорожнього руху, зокрема йдеться про відео, де він їде на великій швидкості.