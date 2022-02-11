Скандал с Ярославским: стало известно, кого задавил кортеж бизнесмена

Пока правоохранители установили личность погибшего, Ярославский покинул Украину

В резонансном ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского, погиб 36-летний мужчина. Как сообщает "Телеграф", такую информацию предоставили в пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области местному ресурсу Newsroom.

Как рассказала руководитель пресс-службы областного управления полиции Елена Баранник, ночью 9 февраля под колесами машины из кортежа бизнесмена оказался мужчина 36 лет, житель Чугуевского района. Авария, к слову, как раз и произошла на трассе "Чугуев-Мартовое". Также известно, что погибший был ранее судим.

Как говорится на сайте управления Нацполиции в Харьковской области, ДТП, к которому может быть причастен Ярославский, фигурирует уже по трем уголовным делам. Во-первых, инкриминируется нарушение ПДД. Во-вторых, речь идет о санкции статьи "оставление в опасности". В отношении этих двух производств виновный в аварии может быть заключен в тюрьму до 8 лет. В-третьих, следователи начали еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, который заявил о своей причастности к ДТП. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Добавим, что правоохранители уже провели обыски как в доме бизнесмена, так и по месту жительства мужчины, который представился водителем. Были изъяты два автомобиля и данные с камер видеонаблюдения.

Напомним, смертельная авария произошла около 22:55 под Харьковом. На месте происшествия нашли номерные знаки, принадлежащие харьковскому бизнесмену Ярославскому. Сам он заявил, что в момент ДТП спал дома. Более того, его сотрудник явился к полиции и представился водителем, который был за рулем авто в ту ночь. Сам же бизнесмен уже покинул Украину, вылетев из Харькова в Лондон. Тем временем, правоохранители открыли дело фальсификации и подозревают "подставного водителя".

Ранее сообщалось, что бизнесмена уже замечали за нарушением ПДД, в частности речь идет о видео, где он едет на большой скорости.