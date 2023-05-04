Морський порт, готель і торгові центри: арештовано активи олігарха Новинського на мільярди

Розслідування щодо Новинського триває

СБУ арештувала "приховані" активи колишнього народного депутата України Вадима Новинського. Сума активів, які потрапили під арешт, перевищує 10,5 мільярда гривень.

Як 4 травня повідомила прес-служба СБУ, до списку заарештованих активів олігарха потрапили 230 об’єктів нерухомості. Новинський володіє ними через офшорний трастовий фонд, саме тому вони називаються "прихованими".

"Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт Очаків, приміщення агрохолдингу та торгові центри у різних регіонах України", — повідомили в СБУ.

Щоб уникнути санкцій РНБО, підсанкційний олігарх оформив ці активи на підконтрольних собі іноземних громадян в офшорних юрисдикціях.

СБУ встановила, що для реалізації угоди Новинський залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Нагадаємо, що у квітні в Україні було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.

Як відомо, стосовно Новинського розпочато розслідування за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

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