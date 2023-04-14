Син Коломойського, Онищенко і не лише: хто "засвітився" у новому розслідуванні про Куршевель

В Альпах на престижному курорті відпочивають десятки українських бізнесменів, політиків та олігархів

Українські олігархи, політики та бізнесмени навіть під час війни не соромляться гуляти на "широку ногу". Після відпочинку в Монако на одному з найвідоміших гірськолижних курортів світу в Куршевелі помітили нову "партію" відомих особистостей.

У новій частині розслідування "Української правди" йдеться про те, що деякі з наших співгромадян не просто там тимчасово відпочивають, а навіть володіють нерухомістю.

Так, у камери журналістів потрапили члени родини олігарха Ігоря Коломойського. Тут помітили його сина-баскетболіста Григорія, а також сестру колишнього голови Дніпропетровської ОДА Ларису Чорток із чоловіком Володимиром.

Сестра Коломойського із чоловіком

Розслідувачі з’ясували, що родичі олігарха зупинилися в шале "Панда", оформленого на фірму Лариси Чорток. Саме там щонайменше двічі взимку помічали і Коломойського-молодшого.

Через один будинок від шале "Панда" знаходиться шале "Олександра", яке належить агробізнесменові Андрію Веревському. У 2022 році він посідав 16-те місце у списку найбагатших українців.

Примітно, що Веревський має дочку на ім’я Олександра. Розслідувачі стверджують, що на новорічні свята там помітили автомобіль бізнесмена, також там бачили його сина.

У самому центрі Куршевеля розташований п’ятизірковий готель Grandes Alpes, яким володіють громадяни України. Серед них гендиректор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

Цікаво, що ще нещодавно бізнесмен запевняв, що він не має майна за кордоном. Він казав, що інвестував у реконструкцію готелю ще десять років тому разом із західним банком, а півтора роки тому вийшов із бізнесу. За його словами, зараз "закриття угоди перебуває на фінальній стадії".

Є у Куршевелі і апартаменти донецького банкіра Сергія Дядечка, а також дружини колишнього віце-прем’єр-міністра України Сергія Тігіпка. Вартість шале Вікторії Тігіпко може перевищувати 5 мільйонів євро, але вона купила його за 1 євро. Щодо апартаментів родини банкіра Дядечка, то вони були придбані у 2011 році за 7 мільйонів євро.

Крім того, у розслідуванні фігурує чинний депутат Володимир-Волинської міськради від партії "Сила та честь" Валерій Зінкевич.

Депутат Володимир-Волинського міськради від партії "Сила та честь" Валерій Зінкевич

Також засвітилися в Альпах колишній депутат та секретар Дніпровської міськради В’ячеслав Мішалов та його колега Владислав Зельдіс.

Колишній депутат та секретар Дніпровської міськради В’ячеслав Мішалов

Після 8 березня гірськолижний курорт залишив голова правління "Укрнафтобуріння" Михайло Бакуненко. Джерела "УП" пишуть, що його компанію зараз вивчають щодо підривної діяльності в Україні та заподіяння шкоди державі.

У кадр журналістів потрапив і колишній народний депутат Олександр Оніщенко, який є фігурантом гучної газової справи.

Також у розслідуванні фігурує забудовник Ігор Ніколов, який підтвердив, що їздив у Куршевель на зустріч із дітьми та бачився там із мільярдером Костянтином Жеваго. Крім того, в Альпах бачили колишнього нардепа від ОПЗЖ Ігоря Абрамовича, сина бізнесмена Павла Фукса Якова, а також сина бізнесмена Вадима Єрмолаєва Артура.

Розслідування від "УП"

Нагадаємо, що нещодавно у Куршевелі помітили дружину заступника російського міністра шойгу.