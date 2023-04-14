Сын Коломойского, Онищенко и не только: кто "засветился" в новом расследовании о Куршевеле

В Альпах на престижном курорте отдыхают десятки украинских бизнесменов, политиков и олигархов

Украинские олигархи, политики и бизнесмены даже во время войны не стесняются гулять на "широкую ногу". После отдыха в Монако, на одном из самых известных горнолыжных курортов мира в Куршевеле заметили новую "партию" известных личностей.

В новой части расследования "Украинской правды" говорится, что некоторые из наших сограждан не просто там временно отдыхают, а даже владеют недвижимостью.

Так, в камеры журналистов попали члены семьи олигарха Игоря Коломойского. Здесь заметили его сына-баскетболиста Григория, а также сестру бывшего главы Днепропетровской ОГА Ларису Черток с мужем Владимиром.

Сестра Коломойского с мужем

Расследователи выяснили, что родственники олигарха остановились в шале "Панда", которое оформлено на фирму Ларисы Черток. Именно там минимум два раза зимой замечали и Коломойского-младшего.

Через один дом от шале "Панда" находится шале "Александра", которое принадлежит агробизнесмену Андрею Веревскому. В 2022 году он занимал 16-е место в списке самых богатых украинцев.

Примечательно, что у Веревского есть дочь по имени Александра. Расследователи утверждают, что на новогодние праздники там заметили автомобиль бизнесмена, также там видели и его сына.

В самом центре Куршевеля расположен пятизвездочный отель Grandes Alpes, которым владеют граждане Украины. В их числе гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Интересно, что еще недавно бизнесмен заверял, что у него нет имущества за границей. Он говорил, что инвестировал в реконструкцию отеля еще десять лет назад вместе с западным банком, а полтора года назад вышел из бизнеса. По его словам, сейчас "закрытие соглашения находится на финальной стадии".

Есть в Куршевеле и апартаменты донецкого банкира Сергея Дядечко, а также жены бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко. Стоимость шале Виктории Тигипко может превышать 5 миллионов евро, но купила она его за 1 евро. Что касается апартаментов семьи банкира Дядечко, то они были приобретены в 2011 году за 7 миллионов евро.

Кроме того, в расследовании фигурирует действующий депутат Владимир-Волынского горсовета от партии "Сила и честь" Валерий Зинкевич.

Депутат Владимир-Волынского горсовета от партии "Сила и честь" Валерий Зинкевич

Также засветились в Альпах бывший депутат и секретарь Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов и его коллега Владислав Зельдис.

Бывший депутат и секретарь Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов

После 8 марта горнолыжный курорт покинул глава правления "Укрнафтобуріння" Михаил Бакуненко. Источники "УП" пишут, что его компанию сейчас изучают на предмет подрывной деятельности в Украине и нанесения ущерба государству.

В кадр журналистов попал и беглый бывший народный депутат Александр Онищенко, который является фигурантом громкого газового дела.

Также в расследовании фигурирует застройщик Игорь Николов, который подтвердил, что ездил в Куршевель на встречу с детьми и виделся там с миллиардером Константином Жеваго. Кроме того, в Альпах видели бывшего нардепа от ОПЗЖ Игоря Абрамовича, сына бизнесмена Павла Фукса Якова, а также сына бизнесмена Вадима Ермолаева Артура.

Расследование от "УП"

Напомним, что недавно в Куршевеле заметили жену заместителя российского министра шойгу.