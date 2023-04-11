Известный олигарх-друг Коломойского крутит роман с замминистра? Что пишут в сети

Любовь Боголюбова не остановило даже наличие супруги

Известный украинский бизнесмен и друг одиозного Игоря Коломойского, с которым он делит огромную резиденцию на Днепре, Геннадий Боголюбов закрутил роман с высокопоставленной чиновницей из Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает популярный Телеграм-канал Harley Quinn, ссылаясь на собственные источники.

Так, по словам авторов поста, возлюбленной Боголюбова якобы стала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Не остановило бизнесмена отмечает паблик, и наличие у него жены.

Напомним, что по данным СМИ, Боголюбов в 2011 году женился. Его избранницу зовут София, и она якобы родила ему сына.

При этом, говорится в посте, наличие влиятельной возлюбленной не повлияло на недавнее решение пограничников.

"Недавно у Боголюбова сорвался очередной love-тур в Европу, когда на границе у него вырвали из рук загранпаспорт и унесли в неизвестном направлении на допроверку, не выпустив его из страны. И даже влиятельная возлюбленная не смогла порешать", — заявляют администраторы канала.

Напомним, ранее мы писали, что в Раде расписались два нардепа из разных фракций. К слову, это не первая межфракционная семья в Верховной Раде. В 2015 году нынешний нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха женился на коллеге от "Батькивщины" Алене Шкрум.