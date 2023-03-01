В Раде расписались два нардепа из разных фракций: фото счастливых молодоженов

Народных депутатов расписал, вероятно, лично Денис Малюська

В Верховной Раде образовалась межфракционная семья. Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк взял в жены коллегу от "Слуги народа" Ольгу Коваль.

Радостной новостью в своем Telegram-канале поделился новоиспеченный супруг. Судя по фото, регистрацию брака проводил лично Министр юстиции Украины Денис Малюська.

В феврале 2023 стало известно об отношениях 31-летней Ольги Коваль и 33-летнего Ярослава Железняка. По словам нардепа, они не скрывали своих отношений от коллег и близких.

"Оказывается, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь. В первый день весны этот усатый дядя сказал, что теперь на одну семью в Украине стало больше. В свободной и несгибаемой стране, благодаря нашим защитникам", — написал Железняк в своем канале.

Известно, что ранее Ярослав Железняк был советником премьер-министра Владимира Гройсмана по парламентским отношениям, а в 2019 году стал народным депутатом от фракции "Голос".

Ольга Коваль стала нардепом также в 2019 году от фракции "Слуга народа". На сегодняшний день она входит в комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций и возглавляет подкомитет по профессиональному (профессионально-техническому) и профессиональному высшему образованию.

Ярослав Железняк с Бриджит Брикн. Фото с Facebook

К слову, это не первая межфракционная семья в Верховной Раде. В 2015 году нынешний нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха женился на коллеге от "Батькивщины" Алене Шкрум.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спикер президента Чехии женился на беженке из Украины. После начала войны он приютил у себя украинку с ребенком и даже не подозревал, что это может перерасти в любовь.