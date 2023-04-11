Відомий олігарх-друг Коломойського крутить роман із заступником міністра? Що пишуть у мережі

Геннадія Боголюбова не зупинила навіть наявність дружини

Відомий український бізнесмен та друг одіозного олігарха Ігоря Коломойського, з яким він ділить величезну резиденцію на Дніпрі, Геннадій Боголюбов закрутив роман із високопоставленою чиновницею з Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє популярний Telegram-канал Harley Quinn, посилаючись на власні джерела.

Так, за словами авторів поста, коханою Боголюбова нібито стала перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Не зупинило бізнесмена наголошує паблік, і наявність у нього дружини.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Боголюбов у 2011 році одружився. Його обраницю звуть Софія, і вона нібито народила сина.

При цьому, йдеться у пості, наявність впливової коханої не вплинула на нещодавнє рішення прикордонників.

"Нещодавно у Боголюбова зірвався черговий love-тур до Європи, коли на кордоні у нього вирвали з рук закордонний паспорт і понесли у невідомому напрямку на довірку, не випустивши його з країни. І навіть впливова кохана не змогла вирішити", — заявляють адміністратори каналу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Раді розписалися два нардепи з різних фракцій. До речі, це не перша міжфракційна родина у Верховній Раді. 2015 року нинішній нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха одружився з колегою від "Батьківщини" Оленою Шкрум.