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Журналисты нашли "дворец" Коломойского на Днепре (фото и видео)

Журналисты нашли "дворец" Коломойского на Днепре (фото и видео)
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Страна.ua

Попавший под санкции США украинский олигарх Игорь Коломойский проживает в своей резиденции в 50 км от Днепра в селе Никольское-на-Днепре (Солонянский р-н, Днепропетровская обл.), которую делит с бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым.

Об этом пишет в среду, 10 марта, интернет-издание "Страна.ua" и публикует сделанные с помощью квадрокоптера кадры резиденции.

По информации журналистов, общая площадь земельного участка около 10 гектаров. Земля ограждена несколькими заборами. По периметру буферной зоны установлена массивная двухметровая бетонная изгородь, а внутри есть еще один забор.

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"На территории поместья расположены два основных дома-близнеца Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Они оформлены по одному проекту и визуально ничем не отличаются один от другого", - говорится в заметке.

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В каждом особняке по 4 уровня. Здесь есть бассейн, баня, тренажерный зал, несколько спален, кухня, гостиная и пара санузлов.

Также около каждого дома установлена просторная альтанка с камином и грилем.

"На своей территории хозяева соорудили огромный спортивный комплекс с крытым теннисным кортом, футбольной и баскетбольной площадками", - пишут журналисты.

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Комплекс стоит в центре участка и по сути делит территорию пополам, а по разные стороны от него расположены дома владельцев.

На прилегающем к коттеджам участке реки стоит дебаркадер, в котором находится ресторан и гостиничные номера для гостей. Также рядом обустроен причал с крытым навесом под небольшую моторную лодку.

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"Вся недвижимость зарегистрирована на ОО "Рикона ЛТД". Эта компания принадлежит нескольким другим офшорным фирмам, которыми владеют Коломойский и Боголюбов", - говорится в заметке.

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Журналисты также опубликовали запись с запущенного ими дрона, которого, по их словам, спустя 10 минут полетов начали глушить.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Днепропетровская область, Фото, Съемка, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Имение, Никольское-на-Днепре.
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