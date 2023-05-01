Вынуждены арестовать: в ЮАР просят путина не приезжать на саммит и придумали выход

путин может принять участие в саммите через Zoom

Власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили россию, что если владимир путин приедет в страну на саммит БРИКС, его будут вынуждены арестовать в связи с выдачей ордера Международным уголовным судом на арест диктатора.

Так, Южная Африка попросила президента россии не приезжать на саммит БРИКС, на котором будут присутствовать главы Бразилии, Индии, Китая и принимающей страны — ЮАР, а вместо этого принять участие в нем через Zoom. Об этом пишет Sunday Times.

В материале указывается, что хотя ЮАР не поддержала санкции против россии и не осудила ее за агрессию в отношении Украины, но Южно-Африканская Республика входит в число стран, которые подписали Римский статус, а потому обязана выполнять решение суда по аресту путина. Тем самым это ставит страну в неловкое положение.

Решение о том, чтобы предложить путину поприсутствовать на саммите в режиме онлайн, было принято после того, как Претория обратилась за юридическими консультациями по поводу своих обязательств арестовать российского диктатора, если тот явится в ЮАР.

"У нас нет варианта не арестовывать путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", — сказал представитель правительства ЮАР.

На прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет, который должен был изучить различные варианты действий властей стране в связи с выдачей ордера на арест президента рф.

Комитет не нашел другого выхода из ситуации, как участие путина в саммите по видеосвязи. Переговоры об этом сейчас ведет Претория с москвой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" марии львовой-беловой. Их подозревают в насильственной депортации украинских детей на территорию рф. Таким образом путин стал невыездным, поскольку за пределами россии его сразу ждет арест. Каждое государство, подписавшее Римский статут, имеет право на арест российского диктатора, если тот заедет в страну.