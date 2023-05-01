Змушені арештувати: у ПАР просять путіна не приїжджати на саміт і придумали вихід

путін може взяти участь у саміті через Zoom

Влада Південно-Африканської Республіки неформально попередила росію, що якщо володимир путін приїде в країну на саміт БРІКС, його будуть змушені заарештувати у зв’язку з видачею ордера Міжнародним кримінальним судом на арешт диктатора.

Так, Південна Африка попросила президента росії не приїжджати на саміт БРІКС, на якому будуть присутні глави Бразилії, Індії, Китаю та приймаючої країни — ПАР, а натомість взяти участь у ньому через Zoom. Про це пише Sunday Times.

У матеріалі зазначається, що хоча ПАР не підтримала санкції проти росії й не засудила її за агресію проти України, але Південно-Африканська республіка входить до країн, які підписали Римський статус, а тому вона зобов’язана виконувати рішення суду щодо арешту путіна. Тим самим це ставить країну в незручне становище.

Рішення про те, щоб запропонувати путіну побувати на саміті в режимі онлайн, було ухвалено після того, як Преторія звернулася по юридичні консультації щодо своїх зобов’язань заарештувати російського диктатора, якщо той з’явиться в ПАР.

"У нас нема варіанта не арештувати путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його арештувати", — сказав представник уряду ПАР.

Минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамапоса призначив спеціальний урядовий комітет, який мав вивчити різні варіанти дій влади країні у зв’язку з видачею ордера на арешт президента росії.

Комітет не знайшов іншого виходу із ситуації, як запропонувати путіну участь у саміті по відеозв’язку. Переговори про це зараз веде Преторія з москвою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" марії львової-білової. Їх підозрюють у насильницькій депортації українських дітей на територію рф. Таким чином путін і зовсім став невиїзним, оскільки за межами росії на нього одразу ж чекає арешт. Кожна держава, яка підписала Римський статут, має право на арешт російського диктатора, якщо той в'їде до країни.