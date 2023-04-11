Куди не плюнь, майже всюди в'язниця: ще одна країна заявила, що заарештує путіна

Австрія готова виконати свої зобов’язання згідно з міжнародним та кримінальним правом

Ще одна країна заявила про готовність до затримання президента росії володимира путіна за рішенням Гаазького суду у справі про викрадення українських дітей.

Про це повідомляє видання Tagesspiegel з посиланням на заяву міністра Австрії у справах Європи Кароліни Едтштадлер.

Так, за її словами, Австрія готова виконати свої зобов’язання згідно з міжнародним та кримінальним правом.

"Видача цього міжнародного ордера на арешт від МКС означає, що якщо він (путін. – Ред.) ступить на австрійську землю, він має бути заарештований", — сказала Едтштадлер, додавши, що сама була суддею у кримінальних справах для роботи в уряді.

Крім того, міністр також запевнила, що Австрія надаватиме допомогу Україні, окрім військової.

"Австрія військово нейтральна, але аж ніяк не політично нейтральна. Ми солідарні з народом України, підтримуємо її в гуманітарному та економічному плані, але не в постачанні зброї. Водночас ми не блокуємо рішення про підтримку з боку ЄС", — зазначила вона, наголошуючи на тому, що нейтралітет не заважає її країні надавати велику підтримку Україні в інших галузях.

Нагадаємо, що після рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордер на арешт путіна, його можуть і повинні затримати на території 123 країн, які є членами МКС. І вже багато країн світу зробили відповідні заяви. Зокрема, міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра припустив, якщо путін наважиться приїхати, то в його країні йому може загрожувати арешт, оскільки Бразилія дотримується рішень Міжнародного кримінального суду. Навіть у дружній до кремля Вірменії зробили гучну заяву з цього приводу.

Раніше ми писали, що у Німеччині, коментуючи ордер на арешт путіна, виступили за те, щоб військові злочинці отримували справедливе покарання.