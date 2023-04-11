Куда ни плюнь, почти везде тюрьма: еще одна страна заявила, что арестует путина
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Австрия готова выполнить свои обязательства, согласно международному и уголовному праву
Еще одна страна заявила о готовности к задержанию президента россии владимира путина по решению Гаагского суда в деле о похищении украинских детей.
Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на заявление министра Австрии по делам Европы Каролины Эдтштадлер.
Так, по её словам, Австрия готова выполнить свои обязательства, согласно международному и уголовному праву.
"Выдача этого международного ордера на арест от МКС означает, что если он (путин – Ред.) ступит на австрийскую землю, он должен быть арестован", — сказала Эдтштадлер, добавив, что сама была судьей по уголовным делам для работы в правительстве.
Кроме того, министр также заверила, что Австрия будет оказывать помощь Украине, кроме военной.
"Австрия — военно нейтральная, но отнюдь не политически нейтральная. Мы солидарны с народом Украины, поддерживаем его в гуманитарном и экономическом плане, но не в снабжении оружием. В то же время мы не блокируем решение о поддержке со стороны ЕС", — отметила она, подчеркивая, что нейтралитет не мешает ее стране оказывать большую поддержку Украине в других отраслях.
Напомним, что после решения Международного уголовного суда по выдаче ордер на арест путина, его могут и должны задержать на территории 123 стран, являющихся членами МУС. И во всем мире уже последовали соответствующие заявления. В частности, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра допустил, что если путин решится приехать, то в его стране ему может грозить арест, так как Бразилия придерживаются решений Международного уголовного суда. Даже в дружественной кремлю Армении сделали громкое заявление по этому поводу.
Ранее мы писали, что в Германии, комментируя ордер на арест путина, выступили за то, чтобы военные преступники получали справедливое наказание.