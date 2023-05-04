Мера Одеси Труханова взяли під варту: що стало причиною

Мера Одесі відправили до СІЗО на 60 діб із правом внесення застави

Мера Одеси Геннадія Труханова заарештували та помістили під варту сьогодні, 4 травня. Причиною стала справа про завод "Краян", куплений за завищеною ціною місцевою міськрадою.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Також відомо, що одеський міський голова може вийти із СІЗО під заставу у розмірі 13 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд 4 травня ухвалив взяти під варту і відправити в СІЗО мера Одеси Геннадія Труханова через причетність до купівлі в 2016 році адміністративного корпусу збанкрутілого заводу "Краян". Підприємство було придбано Одеською міськрадою за завищеною ціною, а різницю намагалися вивести через підставну фірму. Справою зацікавилося Національне антикорупційне бюро, яке оголосило Труханова організатором корупційної схеми із присвоєння 92 млн гривень.

До СІЗО Труханова відправили за те, що він не вніс 30,866 млн гривень застави, яка була визначена судом. Через це прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання та взяла мера Одеси під варту на 60 діб безпосередньо в залі суду.

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