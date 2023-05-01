"Про земляка або добре, або ніяк": що кажуть про "Пашу Мерседеса" у селі, де він відбуває домашній арешт

Поки питання переходу залишається відкритим

Парафія церкви в селищі де своє покарання у вигляді домашнього арешту, відбуває митрополит Павло (Лебідь), більше відомий як "Паша Мерседес", готується до переходу у Православну церкву України. Попри те, що місцева влада розглядає ймовірність відмови від Московського патріархату, ставлення жителів до такого рішення досить неоднозначне, як і до самого церковника.

Про це у коментарі виданню "Главком" розповів місцевий депутат Андрій Чуба, зазначивши, що влада Вороньківської сільської територіальної громади (Бориспільський район Київської області) вже провела зустріч зі священнослужителями УПЦ (МП).

"Церковникам пропонували змінити конфесійне підпорядкування. Тобто принципово вийти з Московського патріархату. Попередньо маємо певне порозуміння", – пояснив він.

Крім того, інформацію щодо зустрічі прокоментував і староста сіл Старе та Васильки Вороньківської тергромади Олег Некрасов. За його словами, на заході, окрім священнослужителів були присутні й місцеві та обласні депутати, які в підсумку дійшли до спільної думки про потребу переходу до ПЦУ. Однак поки це питання залишається відкритим.

"У підсумку всі присутні прийшли до єдиної думки: якщо релігійна громада виявить бажання перейти з УПЦ (МП) до ПЦУ, то священники цьому не перешкоджатимуть", – розповів Некрасов.

Варто зазначити, що саме у селищі Вороньків під цілодобовим домашнім арештом перебуває одіозний митрополит УПЦ (МП) та колишній намісник Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) митрополит Павло (Лебідь).

Водночас згідно з даними видання "УП", журналістам якого вдалося поспілкуватися з односельчанами церковника, у місцевих ставлення до "Паші Мерседеса" і його арешту досить неоднозначне. Дехто прямо намагався уникнути відповіді, аргументуючи своє рішення тим, що "про односельців варто говорити хороше або нічого" і зазначають, що "всі, хто звертався до митрополита по допомогу, її отримували".

"Знаю його як чемного учня та благочестиву намолену людину. Це при його благословінні, його допомозі ми почали будівництво нової школи (насправді навчальний заклад було збудовано за бюджетні кошти. — Ред.)", — розповіла жінка.

Є й такі, хто не поділяє бажання влади перейти до складу ПЦУ, мовляв, кожна людина має право самостійно обирати, до якої церкви ходити.

"Це неправильно (позиція УПЦ щодо війни – Ред.). Зараз такий час: от у цей чоловік служить і у цей, а в мене зять. Ми, як то кажуть, вже рік "вдовами", — пояснила свою позицію одна з жительок селища.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як колишній намісник Лаври митрополит Павло, після низки обшуків СБУ у храмах Московського патріархату, особисто звернувся до президента Володимира Зеленського та попросив не виселяти російську церкву з Києво-Печерської лаври.