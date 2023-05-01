"Про земляка или хорошо, или никак": что говорят о "Паше Мерседеса" в селе, где он отбывает домашний арест

Пока вопрос перехода остается открытым

Приход церкви в поселке, где свое наказание в виде домашнего ареста отбывает митрополит Павел (Лебедь), более известный как "Паша Мерседес", готовится к переходу в Православную церковь Украины. Несмотря на то, что местные власти рассматривают вероятность отказа от Московского патриархата, отношение жителей к такому решению довольно неоднозначно, как и к самому церковнику.

Об этом в комментарии изданию "Главком" рассказал местный депутат Андрей Чуба, отметив, что власти Вороньковской сельской территориальной громады (Бориспольский район Киевской области) уже провели встречу со священнослужителями УПЦ (МП).

"Церковникам предлагали сзменить конфессиональное подчинение. То есть, принципиально выйти из Московского патриархата. Предварительно имеем определенное понимание", — объяснил он.

Кроме того, информацию о встрече прокомментировал и староста сел Старое и Василько Вороньковской тергромады Олег Некрасов. По его словам, на мероприятии, кроме священнослужителей, присутствовали и местные и областные депутаты, которые в итоге пришли к общему мнению о необходимости перехода в ПЦУ. Однако пока этот вопрос остается открытым.

"В итоге все присутствовавшие пришли к единому мнению: если религиозная община изъявит желание перейти с УПЦ МП в ВТО, то священники этому не будут препятствовать", — рассказал Некрасов.

Стоит отметить, что именно в поселке Вороньков под домашним арестом находится одиозный митрополит УПЦ (МП) и бывший наместник Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) митрополит Павел (Лебедь).

В то же время, согласно данным издания "УП", журналистам которого удалось пообщаться с односельчанами церковника, у местных отношение к "Паше Мерседесу" и его аресту неоднозначно. Некоторые прямо пытались избежать ответа, аргументируя свое решение тем, что "об односельчанах стоит говорить или ничего" и отмечали, что "все, кто обращался к митрополиту за помощью, ее получали".

"Знаю его как вежливого ученика и благочестивого намоленного человека. Это при его благословении, его помощи мы начали строительство новой школы (к сведению читателей, учреждение было построено за бюджетные средства — ред.)", — рассказала женщина.

Есть и такие, кто не разделяет желания власти перейти в состав ПЦУ, мол, каждый человек в праве самостоятельно выбирать, в какую церковь ходить.

"Это неправильно (позиция УПЦ относительно войны – ред.). Сейчас такое время: вот у этого мужчины служит и в это, а у меня зять. Мы, как говорится, уже год "вдовами", — объяснила свою позицию одна из жительниц поселка.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бывший наместник Лавры митрополит Павел после ряда обысков СБУ в храмах московского патриархата лично обратился к президенту Владимиру Зеленскому и попросил не выселять русскую церковь из Киево-Печерской Лавры.