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Изнасилование в Кагарлыке: пострадавшая говорит, что полицейские не отдали ей паспорт

Изнасилование в Кагарлыке: пострадавшая говорит, что полицейские не отдали ей паспорт
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: УП
Нелли Погребицкой, которая проходит как потерпевшая по делу об изнасиловании и избиении полицейскими в Кагарлыке, медики до сих пор отказывают в прохождении медосмотра.

Об этом женщина заявила в интервью "Украинской правде".

"Врачи не хотели осмотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией", - утверждает Погребицкая.

По словам потерпевшей, она до сих пор не может пройти медосмотр, поскольку теперь ей отказывают из-за отсутствия документов.

"Здесь не хотят делать, ибо нет ни документов, ничего", - отметила Погребицкая.

 По словам женщины, в полиции ей до сих пор не вернули, и не восстановили документы. Погребицкая утверждает, что паспорт и идентификационный код в нее изъял полицейский из Кагарлыка Николай Кузив, подозреваемый в изнасиловании и избиении.

"Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться - не знаю", - сказала Погребицкая.

Изнасилование и пытки в Кагарлыке: следствие изменило квалификацию преступления

Как сообщалось, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыцкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Обеих подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога.

Полицейским предъявлено подозрение в изнасиловании группой лиц и пытках по предварительному сговору группой лиц.

После этого случая председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко расформировал подразделение полиции в Кагарлыке. Там должны провести переаттестацию всего личного состава.

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Полиция, Изнасилование, Кагарлык.

Автор:

Телеграф
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