Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемые вину не признают

Новости Украины:Подозреваемые в изнасиловании женщины в Кагарлыке не признают вины.

Задержанные подозреваемые работники Кагарлыкского отделения полиции в изнасиловании женщины своей вины не признают и заявляют, что факта изнасилования не было.

Об этом журналистам рассказал по завершении внеочередного заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности председатель комитета Денис Монастырский.

"Подтвердили также сотрудники прокуратуры, что те полицейские, которых задержали, двое, они не признают совершения преступления, что не было никакого преступления, женщина сама согласилась на половую связь", - отметил Монастырский.

Как сообщалось, 24 мая в больницу в Кагарлыке обратилась девушка 1994 года рождения из-за избиения и изнасилования. Она утверждает, что к этим правонарушениям причастны служащие полиции.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Начальник одного из секторов Кагарлыкского ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля: надевал ей противогаз, применял наручники и производил выстрелы из табельного оружия над головой, после чего несколько раз изнасиловал.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. В частности, угрожая изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. В результате этих действий пострадавший получил переломы ребер и носа.

Сейчас весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Управлять расформированным отделением поручили областному управлению полиции.