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В Одессе разоблачили 15-летнюю школьницу, распространявшую детскую порнографию

В Одессе разоблачили 15-летнюю школьницу, распространявшую детскую порнографию
18:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Подписчиками несовершеннолетней были более 3 тысяч человек.

В Одессе разоблачена 15-летняя школьница, которая распространяла в социальных сетях детскую порнографию.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 15-летнюю школьницу разоблачили сотрудники киберполиции совместно со следователями и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Установлено, что в социальной сети девушка создала страницу со ссылкой на Telegram- канал, который она администрировала и где в дальнейшем публиковала порнографические материалы. При этом, школьница делала ссылку на личные страницы людей, изображенных на непристойных фото и видео.

Как выяснили правоохранители, изначально Telegram-канал создавался с целью мести подруге.

«Когда он уже функционировал, злоумышленнице начали поступать сообщения от посторонних лиц с файлами противоправного (порнографического - прим. ред.) характера. Этот контент несовершеннолетняя также распространяла среди пользователей канала, количество которых составляет около 3 тысяч человек», - сообщили в главке.

Сейчас работа Telegram-канала заблокирована. По месту жительства одесситки правоохранители провели обыск, во время которого изъяли мобильный телефон и системный блок к компьютеру с файлами, содержащими признаки детской порнографии. Изъятое правоохранители направили на искусствоведческую экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

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Одесса, Полиция, Одесская область, Одесская полиция.
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