Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снижается количество новых случаев COVID-19: ситуация по областям
В Украине снижается количество новых случаев COVID-19: ситуация по областям
Шмыгаль уточнил, что МВФ требует от Украины
Шмыгаль уточнил, что МВФ требует от Украины
Жиру вспомнил свой хет-трик в ворота Динамо
Жиру вспомнил свой хет-трик в ворота Динамо
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 мая

В Кагарлыке в отделении полиции уволили 10 сотрудников

В Кагарлыке в отделении полиции уволили 10 сотрудников
12:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволены 10 сотрудников.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции, где были выявлены факты насилия, уже уволены 10 сотрудников, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное - не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание", - приводит слова Небытова отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Также начальник ГУ Нацполиции в Киевской области сообщил о первом этапе служебного расследования в отношении 19 сотрудников. По его результатом 10 человек из Кагарлыкского отделения полиции были уволены и из рядов Национальной полиции Украины:

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции, в настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация об инциденте передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Изнасилование в Кагарлыке: ООН обратилась к ГБР, прокуратуре и Раде

Представители Киевского областного управления полиции откомандированы в г.Кагарлык, где будут осуществлять руководство местным отделом полиции, который был в полном составе отправлен на переаттестацию после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины, к чему оказались причастны местные правоохранители.

26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей полицейским Кагарлыкского отделения полиции Киевской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Адвокат, ООН, Изнасилование, ГБР, Пытки, Кагарлык, Изнасилование в Кагарлыке.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
03 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
04 Венедиктова рассказала о расследовании "дел Майдана"
05 Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В ближайшие дни Украину зальют дожди
Сутки на Донбассе: боевики применили минометы, один военный ранен
Боевики на Донбассе применили минометы, один военный ранен
В мире растет количество смертей от коронавируса
В мире растет количество смертей от коронавируса
Фильм &quot;Джон Уик&quot; назывался по-другому: почему сменили название
Фильм "Джон Уик" назывался по-другому: почему сменили название
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь