Изнасилование в Кагарлыке: ООН обратилась к ГБР, прокуратуре и Раде

Новости Украины:Мониторинговая миссия ООН по правам человека выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о сексуальном насилии и пытках в полиции Кагарлыка.

В Миссии ООН по правам человека выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Кагарлыке Киевской области, где двое копов подозреваются в изнасиловании и избиении женщины.

Об этом говорится в сообщении Миссии в Facebook.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о сексуальном насилии и пытках в отношении женщины и мужчины в отделении полиции в Кагарлыке", – говорится в сообщении.

Миссия ООН по правам человека также призывает Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести расследование всех предполагаемых преступлений, совершенных полицейскими, в том числе недавнего инцидента в Кагарлыке.

"Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, таким образом закрыв действующие или потенциальные лазейки для безнаказанности", – добавили представители ООН.

Как сообщалось, 26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции. 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава отделения. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.