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Скандал в Кагарлыке: двум полицейским вручили подозрение

Скандал в Кагарлыке: двум полицейским вручили подозрение
12:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:ГБР сообщило о подозрении двум сотрудникам Кагарлыцкого отделения полиции.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции, сообщает пресс-служба ГБР.

"Так, оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что сопровождались насилием (ч.5 ст.27, ч.3 ст.152, ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас следователями ГБР подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Отмечается, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора и прокуратуры Киевской области.

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

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Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции, в настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация об инциденте передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Представители Киевского областного управления полиции откомандированы в г.Кагарлык, где будут осуществлять руководство местным отделом полиции, который был в полном составе отправлен на переаттестацию после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины, к чему оказались причастны местные правоохранители.

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Полиция, Изнасилование, МВД, ГБР, Кагарлык, Отдел полиции.
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