Геращенко: Массовой переаттестации полицейских из-за скандала в Кагарлыке не будет

Новости Украины:Массовой переаттестации в Украине в связи с фактами насилия в Кагарлыцком отделении полиции не будет.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что в связи с фактами насилия в Кагарлыцком отделении полиции массовой переаттестации полицейских по всей стране не планируется, но будет реакция на конкретные жалобы граждан на правоохранителей.

"Полицейские (которые изнасиловали девушку в Кагарлыцком отделении полиции - ред.) работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших - уволить по необъективным причинам. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины на руководителе. Значит, он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать и им за это ничего не будет", - заявил Геращенко в эфире программы "Завтрак с 1+1" во вторник утром.

Заместитель главы МВД также добавил, что сейчас из-за низких заработных плат молодежь не хочет идти работать в правоохранительные органы.

"Трудно находить, особенно в сельской местности молодежь, которая бы хотела за эту зарплату выполнять работу. Но мы будем отбирать кадры", - добавил он.

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции, в настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация об инциденте передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Представители Киевского областного управления полиции откомандированы в г.Кагарлык, где будут осуществлять руководство местным отделом полиции, который был в полном составе отправлен на переаттестацию после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины, к чему оказались причастны местные правоохранители.