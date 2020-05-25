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В Киевской области полицейские изнасиловали женщину

В Киевской области полицейские изнасиловали женщину
11:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.

Отдел полиции в г.Кагарлык Киевской области расформирован, двое его сотрудников задержаны и помещены в изолятор временного содержания, а остальные направлены на переаттестацию после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины, к чему оказались причастны местные правоохранители.

"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Указанное сообщение сразу начали отрабатывать сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества", - сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины в понедельник.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции, в настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

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Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании всего подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыцкого отдела полиции.

Кроме того, как сообщают в Нацполиции, вся информация об инциденте передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

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Полиция, Изнасилование, Кагарлык, Отдел полиции.
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