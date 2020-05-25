В Киеве мужчина совершал сексуальное насилие над ребенком и записывал все на видео

Новости Украины:В Киеве сообщено о подозрении мужчине в совершении сексуального насилия над 13-летним мальчиком.

В Киеве сообщено о подозрении 28-летнему жителю Волынской области в совершении систематического сексуального насилия над малолетним мальчиком и создании порнографической продукции с его участием с целью получения денежных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Как установлено в ходе предварительного расследования, подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. «Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в Интернете», - говорится в сообщении.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято компьютерную технику, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что потерпевший является крестником подозреваемого.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Следственные и процессуальные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению этих преступлений.

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 12 лет лишения свободы.