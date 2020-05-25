Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости COVID-19
В Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости COVID-19
Прогноз погоды в Украине - синоптики обещаюи дожди и похолодание
Прогноз погоды в Украине - синоптики обещаюи дожди и похолодание
Блохин вспомнил лучший матч в тренерской карьере
Блохин вспомнил лучший матч в тренерской карьере
Какой завтра праздник: традиции и приметы на 26 мая
Какой завтра праздник: традиции и приметы на 26 мая

В Киеве мужчина совершал сексуальное насилие над ребенком и записывал все на видео

В Киеве мужчина совершал сексуальное насилие над ребенком и записывал все на видео
11:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Киеве сообщено о подозрении мужчине в совершении сексуального насилия над 13-летним мальчиком.

В Киеве сообщено о подозрении 28-летнему жителю Волынской области в совершении систематического сексуального насилия над малолетним мальчиком и создании порнографической продукции с его участием с целью получения денежных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Как установлено в ходе предварительного расследования, подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. «Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в Интернете», - говорится в сообщении.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято компьютерную технику, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка.

На Буковине несовершеннолетнюю изнасиловал 60-летний знакомый

Также в ходе досудебного расследования установлено, что потерпевший является крестником подозреваемого.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Следственные и процессуальные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению этих преступлений.

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 12 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Изнасилование, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
03 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
04 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
05 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства
Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям
Ослабления карантина: в Украине открываются детсады
Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь