На Буковине несовершеннолетнюю изнасиловал 60-летний знакомый

Новости Украины:В Нацполиции начали уголовное производство по факту заявления 17-летней девушки.

В Сторожинецком районе следователи начали уголовное производство по факту заявления 17-летней девушки об изнасиловании.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"17-летняя девушка обратилась в Сторожинецкий отдел полиции с заявлением о том, что ее изнасиловал 60-летний знакомый. Следователи начали уголовное производство, проводится досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские опросили девушку и ее знакомого, а также назначили ряд необходимых экспертиз для выяснения всех обстоятельств, изложенных в заявлении.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как сообщалось, что ранее на Буковине избили и изнасиловали 77-летнюю женщину.