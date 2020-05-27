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Изнасилование в Кагарлыке: адвокат потерпевшей рассказал новые подробности

Изнасилование в Кагарлыке: адвокат потерпевшей рассказал новые подробности
12:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:Женщину, которую пытали и насиловали полицейские в Кагарлыке, в отделение привез сосед, которого до сих пор не нашли.

Женщину, которую пытали и насиловали полицейские в Кагарлыке 24 мая, в полицейский участок привез сосед, которого до сих пор не нашли.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат потерпевшей Евгений Мельниченко.

"...девушку привез на ”Опеле” сосед, который заманил потерпевшую в отдел полиции якобы на допрос по поводу ограблений в селе. 23 мая 2020 года, в субботу, сосед привез девушку якобы на вызов в полицию, где ее ждал ”дядя Коля” (Николай Кузив - ред.), начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед находится в настоящее время в розыске, у него трое детей, разведен, 39 лет", - отметил адвокат.

Мельниченко отметил, что в отделении полиции потерпевшую ждали полицейские Николай Кузив в состоянии алкогольного опьянения и Сергей Сулима.

"Этот дядя Коля раньше добивался потерпевшей и говорил ей "будешь давать, когда я скажу, поняла". Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую", - добавил он.

По словам адвоката, это была месть Кузива за то, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним. "Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил...", - отметил адвокат.

Кроме того, Мельниченко отметил, что у пострадавшей есть 5-летняя дочь, которая больна ДЦП.

"Проблема реформы полиции в том, что никто не смотрит на моральные качества полицейских, отсутствует отбор по этим показателям! И с этим надо что-то делать", - резюмировал адвокат.

Как сообщалось, 26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлык, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

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24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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Полиция, Адвокат, Изнасилование, Пытки, Кагарлык.
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