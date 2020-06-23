Изнасилование и пытки в Кагарлыке: следствие изменило квалификацию преступления

В деле об изнасиловании и избиении женщины работниками Кагарлыцкого отделения полиции изменили подозрение.
Прокурор по делу Валерий Смирнов в комментарии Громадському радио сообщил, что инкриминируемую статью 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) изменили на ст. 152 и 127 УКУ (изнасилование группой лиц и пытки по предварительному сговору группой лиц).
"365-ю переквалифицировали на 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного правонарушения", — сказал прокурор.
Смирнов добавил, что в деле назначили около девяти экспертиз.
Как сообщалось, в конце мая на Киевщине задержали двух служащих полиции Кагарлыка по подозрению в изнасиловании, пытках и избиении 26-летней женщины, которую вызвали в полицию как свидетеля.
26 мая суд арестовал двоих полицейских, подозреваемых в изнасиловании.