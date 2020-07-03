Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция
Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция
Кулеба: Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей
Кулеба: Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Полный парад планет 4 июля: что категорически запрещено делать в это время
Парад планет 4 июля: что нельзя делать в это время

"Я требую наказания этих подонков!" Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке

"Я требую наказания этих подонков!" Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Украинская телеведущая, которая борется с насилием в семье и обществе, заявила что займется медицинским обследованием 26-летней девушки Нели Погребицкой, которую полицейские изнасиловали в Кагарлыке. Ефросинина постарается сделать все для того, чтобы скандальную историю "не замяли" как это делается в нашей стране довольно часто. Об этом телеведущая заявила у себя на официальной странице в Инстаграме.

"Что чувствует женщина, когда ее жестоко насилуют в течение семи часов? На этот вопрос может ответить 26-летняя Неля Погребицкая. Ее вы могли видеть в новостях о самом громком деле об изнасиловании в Кагарлыке", - написала в публикации телеведущая.

Маша коротко рассказала подписчикам об инциденте, который произошел 25 мая. Тогда двое полицейских в селе Ставы Киевской области пытались заставить Нелю подписать какое-то заявление, чтобы повысить показатели раскрываемости уголовных дел. Она отказалась. Сначала они избили девушку, надев на голову противогаз. Потом пытали 4 часа, приковали наручниками к батарее. После этого в течение семи часов насиловали половым путем и различными предметами. Пока идет следствие, эти два представителя правоохранительных органов находятся в СИЗО. Нелю до сих пор не осмотрел профессиональный гинеколог, а местные врачи не захотели после ее заявления иметь дело с полицией.

Ефросинина отметила, что предыдущий государственный адвокат водил девушку на разнообразные ток-шоу, где ее называли шл**ой, которая сама спровоцировала изнасилование.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on

"Привет, наше, с*ка, беспощадно осуждающее общество, в котором миллионы женщин страдают от насилия, но из-за такого отношения к себе боятся об этом заявлять", - эмоционально высказалась Маша.

Изнасилование в Кагарлыке: пострадавшая говорит, что полицейские не отдали ей паспорт

Маша отметила, что она ознакомилась с документами и экспертизой. Она лично займется медицинским обследованием Нели. Телеведущая отметила, что громкие дела имеют способность быстро заменяться другими громкими делами, особенно тогда, когда речь идет о животном поведении людей в погонах.

"Я требую наказания этих подонков! И всем, кто будет пытаться "замять" это дело, чтобы очередные животные вышли безнаказанными на волю насиловать женщин и дочерей, заявляю, что буду разглашать каждый судебный шаг в этом деле. Буду делать это для того, чтобы вся страна смотрела за действиями нашего правосудия. Вы понимаете, что я физически не могу помочь каждой такой "Неле" - их в Украине миллионы. Но если у меня появился доступ к этому делу и следствию, обещаю, что я не дам этой истории быть замятой хотябы в публичном поле", - заявила Маша.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Изнасилование, Маша Ефросинина, Кагарлык.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола
02 Можно ли заменить кофе цикорием: вред и польза
03 Тина Кароль продолжает "соблазнять" фанатов эротическими снимками
04 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
05 40-градусная жара с дождями и грозами: чем "удивит" погода в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Тяжелое, но необходимое решение&quot;: Смолия отправили в отставку
"Тяжелое, но необходимое решение": Смолия отправили в отставку
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться, цифры не лгут
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться
В столице запустили 4G на восьми станциях метро
В столице запустили 4G на восьми станциях метро
&quot;Я требую наказания этих подонков!&quot; Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
"Я требую наказания этих подонков!" Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь