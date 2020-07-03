"Я требую наказания этих подонков!" Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке

Украинская телеведущая, которая борется с насилием в семье и обществе, заявила что займется медицинским обследованием 26-летней девушки Нели Погребицкой, которую полицейские изнасиловали в Кагарлыке. Ефросинина постарается сделать все для того, чтобы скандальную историю "не замяли" как это делается в нашей стране довольно часто. Об этом телеведущая заявила у себя на официальной странице в Инстаграме.

"Что чувствует женщина, когда ее жестоко насилуют в течение семи часов? На этот вопрос может ответить 26-летняя Неля Погребицкая. Ее вы могли видеть в новостях о самом громком деле об изнасиловании в Кагарлыке", - написала в публикации телеведущая.

Маша коротко рассказала подписчикам об инциденте, который произошел 25 мая. Тогда двое полицейских в селе Ставы Киевской области пытались заставить Нелю подписать какое-то заявление, чтобы повысить показатели раскрываемости уголовных дел. Она отказалась. Сначала они избили девушку, надев на голову противогаз. Потом пытали 4 часа, приковали наручниками к батарее. После этого в течение семи часов насиловали половым путем и различными предметами. Пока идет следствие, эти два представителя правоохранительных органов находятся в СИЗО. Нелю до сих пор не осмотрел профессиональный гинеколог, а местные врачи не захотели после ее заявления иметь дело с полицией.

Ефросинина отметила, что предыдущий государственный адвокат водил девушку на разнообразные ток-шоу, где ее называли шл**ой, которая сама спровоцировала изнасилование.

View this post on Instagram A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Jul 2, 2020 at 11:05am PDT

"Привет, наше, с*ка, беспощадно осуждающее общество, в котором миллионы женщин страдают от насилия, но из-за такого отношения к себе боятся об этом заявлять", - эмоционально высказалась Маша.

Маша отметила, что она ознакомилась с документами и экспертизой. Она лично займется медицинским обследованием Нели. Телеведущая отметила, что громкие дела имеют способность быстро заменяться другими громкими делами, особенно тогда, когда речь идет о животном поведении людей в погонах.

"Я требую наказания этих подонков! И всем, кто будет пытаться "замять" это дело, чтобы очередные животные вышли безнаказанными на волю насиловать женщин и дочерей, заявляю, что буду разглашать каждый судебный шаг в этом деле. Буду делать это для того, чтобы вся страна смотрела за действиями нашего правосудия. Вы понимаете, что я физически не могу помочь каждой такой "Неле" - их в Украине миллионы. Но если у меня появился доступ к этому делу и следствию, обещаю, что я не дам этой истории быть замятой хотябы в публичном поле", - заявила Маша.