Закон не означает справедливости. Украинцы возмутились приговором убийцам Кирилла Тлявова, но все непросто

Критикуют квалификацией дела, допущенного несколько лет назад

Короткий срок для признанных виновными в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе Кирилла Тлявова возмутил украинцев. Усиливает гнев того, что убийцы — полицейские, которые на момент преступления были пьяны и стреляли в жилом квартале, а суд сегодня вернул им оружие. Однако по объяснениям юристов, проблема заключалась именно в квалификации дела. Это тот случай, когда закон не означает справедливость.

Приговор суда

Суд признал экс-полицейского Ивана Приходько виновным в непреднамеренном убийстве Кирилла Тлявова. Ему дали 4 года тюрьмы, 3,5 из которых он уже отсидел в СИЗО. Какие это были статьи:

Ст. 263 Уголовного кодекса "ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия" — от 3 до 7 лет.

Ст. 119 УК "убийство по неосторожности". Наказывается ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, суд обязал Приходько выплатить отцу и матери мальчика по 400 тыс. грн. Иск на компенсацию для бабушки суд отклонил . Защита имеет 30 дней на апелляцию. Из зала суда Приходько ушел домой, до вступления приговора в действие он будет находиться под ночным арестом.

Другого полицейского, Владимира Петровца, за хранение патронов в доме приговорили к 4 годам и заменили на испытательный срок в 2 года. Дмитрия Кривошея и Станислава Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд оправдал.

Как "Телеграф" уже неоднократно писал, пьяная компания из этих четырех мужчин еще в 2019 году решила развлечься стрельбой из огнестрельного оружия по банкам во дворе дома в Переяславе. Приходько и Владимир Петровец – служили в патрульной полиции, Станислав Петровский – это сын Владимира Петровца, а Дмитрий Кривошей – их друг. Результатом стрельбы стало тяжелое ранение в голову соседнего ребенка, игравшего во дворе. Мальчика пытались спасти, но ранение было слишком тяжелым.

Что говорят прокуратура и юристы

Прокуратура просила заключить в тюрьму Приходько на 7 лет, Петровца и Кривошея — на 6 лет, а Станислава Петровца — на 4 года с испытательным сроком ("условно") за убийство по неосторожности и хулиганство с применением огнестрельного оружия. Офис Генпрокурора будет оспаривать решение и добиваться увеличения приговора.

Адвокатское объединение, представляющее семью Тлявовых, настаивает, что за хулиганство с огнестрельным оружием нужно было дать до 7 лет. Такого же приговора требовала и бабушка мальчика.

Юристы из адвокатского объединения "Barristers", представляющие Тлявовых, говорят, что должно было быть 7 лет

Журналист Владислав Бовсуновский отметил в Facebook, что уголовный и уголовно-процессуальный кодексы нужно полностью переписать.

"Неужели для кого-то новость, что у нас и уголовный, и уголовно-процессуальный кодексы нужно полностью переписать? Первый пока фактически советский, второй разработан регионалами с целью кошмарить бизнес. А нужен кодекс для защиты человека", — считает Бовсуновский.

Активист Сергей Стерненко пишет, что справедливость снова проиграла украинской правоохранительной системе и правосудию. Он напомнил, что, когда ребенок получил огнестрельное ранение в голову, от которого умер, полицейские говорили, что Кирилл поскользнулся и упал.

Стерненко о приговоре полицейским

Адвокат Виталий Коломиец в Facebook выразил мнение, что с уголовным кодексом давно что-то не то, но больше проблема в тех, кто его применяет:

Юрист считает, что убийца должен получить 7 лет вместо 4

Статья 296 УКУ – "хулиганство", ее четвертый пункт предусматривает то, что это действие с применением огнестрельного или холодного оружия карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Центр Противодействия коррупции обратил внимание на то, что Кирилл сейчас должен заканчивать третий класс.

"Да, надо читать приговор. Да, есть серьезные вопросы к работе следователей полиции и ДБР. Но, согласитесь, это очередной случай, когда справедливость в одни ворота проиграла украинской правоохранительной системе, уголовному законодательству и правосудию. Так не должно быть. БЫТЬ", — пишет ЦПК.

Но мнения здесь разделились, потому что некоторые украинцы пишут, что санкция статьи от 3-5 лет. Больше можно будет узнать из протокола заседания, когда его опубликуют, ведь судья зачитывал приговор устно.

Кому звонить, когда убивает полиция?

Певица Анастасия Шевченко, известная под именем Стасик, опубликовала давнюю фотографию на протесте по делу Тлявова и опубликовала пост с подписью "Кому звонить, когда убивает полиция?".

Певица Стасик возмутилась приговором

Стендапер Антон Тимошенко выразил мнение в Twitter, что нужно менять судебную систему, этому может помочь общественный резонанс.

Как ранее сообщал "Телеграф", проведя 3,5 года в СИЗО Иван Приходько вышел оттуда в декабре 2022 года. Инициатором его освобождения выступила прокуратура, выполняя решение Европейского суда по правам человека.