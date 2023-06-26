Дело Гандзюк: суд признал экс-главу облсовета Мангера виновным, озвучен приговор

Сегодня, 26 июня, Днепровский районный суд Киева объявил приговор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "Телеграф".

Экс-председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера признали виновным в заказе нападения на Екатерину, а его помощника Алексея Левина – виновным в его организации. Их приговорили к 10 годам лишения свободы.

Также они должны выплатить семье Гандзюк компенсацию морального ущерба в размере 15 миллионов гривен.

В то же время Мангер, комментируя приговор суда, заявил, что "посадили невиновного человека".

Как сообщил корреспондент УНИАН, защита Мангера в 30-дневный срок будет подавать апелляцию.

Напомним, что 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили кислотой. С ожогами ее доставили в реанимацию, она перенесла более 10 сделок. 4 ноября Екатерина скончалась в киевской больнице от разрыва тромба. Ей было 34 года. Причиной нападения стала ее активная борьба с российско-криминальными элитами, которые были неформально связаны с местной властью.

Ранее за преступление осудили группу исполнителей и пособника Игоря Павловского, укрывавшего преступление. А теперь свои сроки получили заказчик Магнер и организатор Левин.

Новость дополняется…