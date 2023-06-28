За госизмену: суд вынес суровый приговор топ-прокурору Николаева, еще и забросали яйцами

В суде доказали его вину

Сегодня, 28 июля, суд поставил точку в деле топ-прокурора Николаева, который оказался предателем. Он понес серьезное наказание.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Напомним, что речь о Геннадии Германе, работавшем руководителем Николаевской окружной прокуратуры. Еще весной 2022 года его задержали по подозрению в госизмене — он, по версии следствия, "сливал" россиянам данные о ВСУ, в частности, информацию о позициях, потерях и т.д.

В суде удалось доказать вину подозреваемого и теперь он получил наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Как пишет "Суспільне", после оглашения приговора Геннадия Германа забросали сырыми яйцами.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд признал экс-главу облсовета Мангера виновным в заказе нападения на Екатерину Гандзюк. Кроме бывшего чиновника тюремный срок получил и его помощник.

Также мы сообщали о том, что экс-судья Чаус, прятавший деньги в банках, получил приговор. Он был взят под арест сразу в зале суда, но приговор может быть оспорен в течение 30 дней.