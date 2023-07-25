И вашим, и нашим: что ОПЗЖшник Пономарев делал в оккупации и как заработал миллионы - расследование

Бизнес парламентария остается на оккупированной территории, но это ему не помеха

Народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) Александр Пономарев, которому 24 июля сообщили о подозрении в госизмене, торговал с рф во время полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствует расследование "Схем".

Напомним, что в феврале 2022 года Пономарев поехал навстречу оккупационным войскам и несколько месяцев прожил во временно оккупированном Бердянске. Уже спустя полгода нардеп вернулся в Киев, где продолжил работу в Верховной Раде.

В своем новом расследовании журналисты рассказывают, что именно народный депутат делал в оккупации, действительно ли его пленили, о чем договаривался с захватчиками и как бизнес парламентария Пономарева теперь работает и на рф, и на Украину.

Так, например, по данным расследователей, Пономарев зарабатывал миллионы на тендерах в Украине, продавая государственным предприятиям продукцию из рф. В частности, компании "НВП Агринол" и "Мироил", связанные с Пономаревым, продали "Укрзализниці" с февраля 2022 года смазочных материалов на 120 миллионов гривен.

Также нардеп продавал продукцию, изготовленную на сырье из рф, "Энергоатому", Харьковскому бронетанковому заводу, Николаевскому бронетанковому заводу, воинской части в Сумской области.

Отмечается, что производители моторных масел, как "Азмол" и "Агринол" остаются на оккупированной территории Украины — в Бердянске Запорожской области. Журналисты говорят, что скорее всего украинскому политику удалось найти общий язык со спецслужбами рф, так как их работу после 30 марта 2022 года удалось запустить.

При этом сырье для производства моторных масел завозили из россии, куда в последствие отправляли часть продукции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае бывший народный депутат Украины от партии ОПЗЖ получил сразу два подозрения от СБУ.