Одіозного нардепа Рабіновича підозрюють у держзраді: як він допоміг кремлю

Державне бюро розслідувань України повідомило про підозру ще одного народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя" (ОПЗЖ). Наразі правоохоронці зайнялися Вадимом Рабіновичем.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідчих, фігурант поширював серед населення та політичне керівництво країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"У своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднив маніпулятивні висловлювання, які шкодили суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", — йдеться у повідомленні.

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