Суд заарештував нардепа від ОПЗЖ Пономарьова: що вирішили щодо застави

Нардепа підозрюють у співпраці з окупантами не безпідставно

Нардепа Олександра Пономарьова від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Печерський суд Києва відправив під арешт на 60 днів без можливості внесення застави. Учора, 24 липня, СБУ повідомила його про підозру в держзраді.

Про це повідомили в Генпрокуратурі України. Відповідно до ч. 1 ст. 111 КК України "Державна зрада", нардепу загрожує від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Олександр Пономарьов не припинив вести бізнес в окупації після початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що в лютому 2022 року, через кілька днів після початку повномасштабної війни, нардеп поїхав на зустріч із росіянами вже в захоплений Бердянськ і прожив там кілька місяців. Після цього він повернувся до України та продовжив роботу у Верховній Раді.

Незважаючи на таку інформацію, сам нардеп заперечує свою співпрацю із окупантами. Понад те, він публічно назвав росію ворогом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні засуджено головного помічника окупантів у Запорізькій області колишнього нардепа євгена балицького. Вирок набуде чинності, як тільки гауляйтер опиниться на підконтрольній Україні території.