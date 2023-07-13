Нардеп від ОПЗЖ склала мандат: чим вона встигла запам’ятатися українцям

За час роботи у Раді вона виконала лише 3% своїх передвиборчих обіцянок

Народний депутат від забороненої в Україні ОПЗЖ Тетяна Плачкова ухвалила рішення скласти депутатський мандат.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що майже рік у Раді без розгляду лежить проект Постанови про виключення із парламенту всіх депутатів від забороненої ОПЗЖ.

Що відомо про Тетяну Плачкову

На виборах 2019 року була обрана народним депутатом від ОПЗЖ (№31 у виборчому списку). У Верховній Раді вона була членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також обіймала посаду заступника члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

За даними Руху ЧЕСНО, Плачкова займалася поправним спамом до законопроекту про ринок землі. За інформацією порталу "Слово і Діло", за час роботи у Раді вона виконала лише 3% своїх передвиборчих обіцянок.

У березні 2020 року у складі делегації народних депутатів від ОПЗЖ їздила до Москви, за що стосовно Плачкової та її колег з політичної сили розпочали кримінальне провадження.

Раніше "Телеграф" писав про те, що депутатський мандат склав нардеп від "Європейської Солідарності" та генерал Михайло Забродський. Рішення він пояснив бажанням сконцентруватися за допомогою Генерального штабу Збройних Сил.