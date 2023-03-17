Відомий нардеп від партії Порошенка складає мандат: у чому причина

Нардеп вирішив усю свою увагу перенести на діяльність, пов'язану з армією

Народний депутат від "Європейської Солідарності" та генерал Михайло Забродський прийняв рішення скласти мандат. Свій вчинок пояснив бажанням сконцентруватися на допомозі Генеральному штабу Збройних сил.

Генерал Михайло Забродський

Про це у п'ятницю, 17 березня у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин, нагадавши, що генерал-лейтенант Забродський вже тривалий час допомагає Генштабу, а також особисто головнокомандувачу української армії Валерію Залужному.

Саме бажання сконцентрувати свою увагу у цьому напрямку і стало причиною прийняти рішення щодо того, аби скласти депутатський мандат.

Варто нагадати, що до Верховної Ради Михайло Забродський був відряджений формально у 2019 році вже після роботи на посадах командувача Десантно-штурмових військ і командувача АТО (2015−2019 роки).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як генерал Забродський спільно з головнокомандувачем ЗСУ прокоментували ймовірність завершення війни із росією до кінця 2022 року. Ще тоді обидва зазначали, що чекати на завершення бойових дій в Україні найближчим часом не варто.