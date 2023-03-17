Рус

Відомий нардеп від партії Порошенка складає мандат: у чому причина

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
619
Засідання Верховної Ради України Новина оновлена 17 березня 2023, 13:57
Засідання Верховної Ради України. Фото rada.gov.ua

Нардеп вирішив усю свою увагу перенести на діяльність, пов'язану з армією

Народний депутат від "Європейської Солідарності" та генерал Михайло Забродський прийняв рішення скласти мандат. Свій вчинок пояснив бажанням сконцентруватися на допомозі Генеральному штабу Збройних сил.

Забродський хоче скласти мандат
Генерал Михайло Забродський

Про це у п'ятницю, 17 березня у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин, нагадавши, що генерал-лейтенант Забродський вже тривалий час допомагає Генштабу, а також особисто головнокомандувачу української армії Валерію Залужному.

Саме бажання сконцентрувати свою увагу у цьому напрямку і стало причиною прийняти рішення щодо того, аби скласти депутатський мандат.

Варто нагадати, що до Верховної Ради Михайло Забродський був відряджений формально у 2019 році вже після роботи на посадах командувача Десантно-штурмових військ і командувача АТО (2015−2019 роки).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як генерал Забродський спільно з головнокомандувачем ЗСУ прокоментували ймовірність завершення війни із росією до кінця 2022 року. Ще тоді обидва зазначали, що чекати на завершення бойових дій в Україні найближчим часом не варто.

Теги:
#Депутат #Мандат #Михайло Забродський