Известный нардеп от партии Порошенко слагает мандат: в чем причина

Нардеп решил все свое внимание перенести на деятельность, связанную с армией

Народный депутат от "Европейской Солидарности" и генерал Михаил Забродский принял решение сложить мандат. Свой поступок объяснил желанием сконцентрироваться на помощи Генерального штаба Вооруженных Сил.

Генерал Михаил Забродский

Об этом в пятницу, 17 марта, в своем Telegram-канале сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, напомнив, что генерал-лейтенант Забродский уже длительное время помогает Генштабу, а также лично главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному.

Именно желание сконцентрировать свое внимание в этом направлении и стало причиной принять решение о том, чтобы составить депутатский мандат.

Следует напомнить, что в Верховную Раду Михаил Забродский был откомандирован формально в 2019 году уже после работы на должностях командующего Десантно-штурмовыми войсками и командующим АТО (2015-2019 годы).

Ранее "Телеграф" сообщал, как генерал Забродский совместно с главнокомандующим ВСУ прокомментировали вероятность завершения войны с россией до конца 2022 года. Еще тогда оба отмечали, что ждать завершения боевых действий в Украине в ближайшее время не стоит.