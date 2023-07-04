Новий скандал Спартака Субботи. Як його інститут допомагав нардепам від ОПЗЖ та "Слуги народу"

Зараз ІКМ причетний до Telegram-каналу "Ukraine Now"

Скандальний "психотерапевт" Спартак Суббота, якого викрили у шахрайстві та псевдодосягненнях, може бути причетним ще до одного скандалу. Інститут когнітивного моделювання (ІКМ), заснований Субботою, одночасно співпрацював з дуже різними клієнтами.

Зокрема, ІКМ працював з колишніми "регіоналами", депутатом-забудовником від ОПЗЖ Вадимом Столаром, та одночасно з партією "Слуга народу", міністерствами та урядом, розповідає рух "Чесно". При чому, на яких умовах компанія працювала з міністерствами, невідомо. А нині в її руках перебуває Telegram-канал "Ukraine Now" з аудиторією понад 700 тисяч підписників.

Що таке ІКМ

ТОВ "Інститут когнітивного моделювання" у 2019 році заснував блогер Спартак Суббота разом із партнерами Дмитром Царенком (брат Михайла Царенка, який є депутатом від колишньої ОПзЖ у Київраді й активно лобіює інтереси забудовників), Віктором Березенком та Олексієм Івановим.

Зараз компанія ІКМ називається "Преміумголд".

Інститут повʼязаний зі Столаром, Ткаченком і "слугами"

"Чесно" стверджує, що Інститут протягом усього періоду свого існування займався відбілюванням репутації проросійських політиків в Україні, що ніяк не заважало державним інституціям і представникам влади користуватися його послугами.

5 мільйонів від "слуг"

Спочатку ІКМ працював в освітньому напрямку, як свідчать КВЕДи. Пізніше новостворений інститут почав займатися соціологічними дослідженнями і за кілька тижнів, на початку 2020 року, отримав від партії "Слуга народу" пʼять мільйонів гривень.

Розслідувачі зʼясували, що Спартак Суббота у квітні 2020 року проводив онлайн-курс для народних депутатів партії, зокрема, на теми агресивного середовища, вигорання та "ігор, в які грають люди". У той час "слуги народу" приносили 80% річного доходу інституту Спартака, який за рік отримав 6 мільйонів гривень.

Донька голови партії "Слуга народу" працювала в ІКМ, це підтверджує її декларація

Після цього в ІКМ почала працювати дочка голови партії Олени Шуляк, Дарʼя, як проєктна менеджерка, офіційно отримуючи за рік 20 тисяч гривень.

Співпраця зі Столаром та Новинським

Серед клієнтів інституту — медіахолдинг Live Network колишнього нардепа VI скликання від проросійської "Партії регіонів" та ІХ скликання від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. До холдингу входили регіональні телеканали Live (раніше Kyiv.live), "Типовий Київ", Odesa.live.

У Столара СБУ проводила обшуки через розслідування участі будівельних компаній, легалізації коштів Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб. У публікації йдеться, що Інститут обслуговував канали Столара й намагався вибілити його репутацію від моменту створення холдингу до листопада 2021 року. Тоді в холдингу працювала і дружина міністра культури Олександра Ткаченка, Анна.

Згадується СЕО проєкту — Світлана Павелецька, колишня керівниця урядового комунікаційного офісу за премʼєрства Олексія Гончарука. Зазначається, що вона була до цього членкинею правління "1+1 медіа" і бізнес-партнеркою Олександра Ткаченка по видавництву "#книголав". Під час роботи в ІКМ вона закликала не демонізувати його, адже він "має позитивний вплив на колектив" Live Networks.

За твердженням представників руху "Чесно", серед клієнтів ІКМ — Фонд Ріната Ахметова та Міжнародний фонд Вадима Новинського "Покровъ". Новинський – теж фігурант Реєстру "Zрадників" від "Чесно" та є кліриком проросійської церкви УПЦ МП.

Робота ІКМ з міністерствами за наші податки

На сайті організації є інформація про співпрацю з МОЗ, Мінцифри, Міндовкілля, Мінкультом та навіть МЗС. Тендерні закупівлі з-поміж усіх міністерств проводив лише Мінкульт. А всі решта працюють з інститутом без тендерів.

Мінкульту восени 2020 року оголосив конкурс на створення комунікаційної стратегії вартістю у понад 800 тисяч гривень.

CEO Світлана Павелецька також розповідали про роботу з МОЗ та Мінцифри. У березні 2020 року вони створили Telegram-канал "Коронавірус-інфо", про нього на сайті МОЗ згадується як офіційні канали, проте роль ІКМ там не згадується. Хоча в інтерв'ю керівники Інституту когнітивного моделювання розповідали, що саме вони працюють над розвитком "Коронавірус_інфо". Після початку повномасштабного вторгнення "Коронавірус-інфо" перейменували на "Ukraine Now".

Відбілювання самого інституту

Коли ж звʼязки Спартака Субботи з членами ОПЗЖ викрили журналісти, йому теж знадобилося "відбілювання", пише "Чесно". Тому він прийшов на інтервʼю до ведучої "1+1" Наталії Мосейчук, яка схарактеризувала Субботу як "красивого шахрая з накачаною попою".

Як повідомляв "Телеграф", МОН звернулося до поліції через ймовірну підробку Спартаком Субботою документів про освіту.