Новый скандал Спартака Субботы. Как связанный с ним институт помогал нардепам от ОПЗЖ и "Слуги народа"

Сейчас ИКМ причастен к Telegram-каналу "Ukraine Now"

Скандальный "психотерапевт" Спартак Суббота, разоблаченный в мошенничестве и псевдодостижениях, может быть причастен еще к одному скандалу. Институт когнитивного моделирования (ИКМ), одним из основателей которого называют Субботу, одновременно сотрудничал с очень разными клиентами.

В частности, ИКМ работал с бывшими "регионалами", депутатом-застройщиком от ОПЗЖ Вадимом Столаром, и одновременно с партией "Слуга народа", министерствами и правительством, рассказывает движение " Честно ". При чем, на каких условиях компания работала с министерствами, неизвестно. В настоящее время в ее руках находится Telegram-канал "Ukraine Now" с аудиторией более 700 тысяч подписчиков.

Что такое ИКМ

ООО "Институт когнитивного моделирования" в 2019 году был основан блогером Спартаком Субботой вместе с партнерами Дмитрием Царенко (брат Михаила Царенко, который является депутатом от бывшей ОПЗЖ в Киевсовете и активно лоббирует интересы застройщиков), Виктором Березенко и Алексеем Ивановым.

Сейчас компания ИКМ называется "Премиумголд ".

Институт связан со Столаром, Ткаченко и "слугами"

"Честно" утверждает, что Институт в течение всего периода своего существования занимался отбеливанием репутации пророссийских политиков в Украине, что никак не мешало государственным институтам и представителям власти пользоваться его услугами.

5 миллионов от "слуг"

Первоначально ИКМ работал в образовательном направлении, как свидетельствуют КВЭДы. Позже вновь институт начал заниматься с оциологическими исследованиями и через несколько недель, в начале 2020 года, получил от партии "Слуга народа" пять миллионов гривен.

Расследователи выяснили, что Спартак Суббота в апреле 2020 года проводил онлайн-курс для народных депутатов партии, в частности, на темы агрессивной среды, выгорания и "игр, в которые играют люди". В то время слуги народа приносили 80% годового дохода института Спартака, который за год получил 6 миллионов гривен.

Дочь главы партии "Слуга народа" работала в ИКМ, это подтверждает ее декларация.

После этого в ИКМ начала работать дочь главы партии Елены Шуляк, Дарья, как проектная менеджерка, официально получая за год 20 тысяч гривен.

Сотрудничество со Столаром и Новинским

Среди клиентов института — медиахолдинг Live Network бывшего нардепа VI созыва от пророссийской "Партии регионов" и IX созыва от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара. В холдинг входили региональные телеканалы Live (ранее Kyiv.live), "Типовой Киев", Odesa.live.

У Столара СБУ проводила обыски по расследованию участия строительных компаний, легализации средств Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц. В публикации говорится, что Институт обслуживал каналы Столара и пытался отбелить его репутацию с момента создания холдинга до ноября 2021 года. Тогда в холдинге работала и супруга министра культуры Александра Ткаченко, Анна.

Упоминается СЕО проекта — Светлана Павелецкая, бывшая руководитель правительственного коммуникационного офиса при премьерстве Алексея Гончарука. СМИ сообщают, что Павелецкая является любимой главы МИД Дмитрия Кулебы. Отмечается, что она была до этого членом правления "1+1 медиа" и бизнес-партнером Александра Ткаченко по издательству "#книголов". Во время работы в ИКМ она призвала не демонизировать его, ведь он "оказывает положительное влияние на коллектив" Live Networks.

По утверждению представителей движения "Честно", среди клиентов ИКМ — Фонд Рината Ахметова и Международный фонд Вадима Новинского "Покровъ". Новинский – тоже фигурант Реестра "Zрадников" от "Честно" и является клириком пророссийской церкви УПЦ МП.

Работа ИКМ с министерствами за наши налоги

На сайте организации есть информация о сотрудничестве с Минздравом, Минцифрой, Минокружением, Минкультом и даже МИД. Тендерные закупки из всех министерств проводил только Минкульт. А все остальные работают с институтом без тендеров.

Минкульта осенью 2020 года объявил конкурс на создание коммуникационной стратегии стоимостью более 800 тысяч гривен.

CEO Светлана Павелецкая также рассказывала о работе по Минздраву и Минцифру. В марте 2020 года они создали Telegram-канал "Коронавирус-инфо", о нем на сайте Минздрава упоминается как официальные каналы, однако роль ИКМ там не упоминается. Хотя в интервью руководители Института когнитивного моделирования рассказывали, что они работают над развитием "Коронавирус_инфо". После начала полномасштабного вторжения "Коронавирус-инфо" переименовали в "Ukraine Now".

Отбеливание самого института

Когда связи Спартака Субботы с членами ОПЗЖ разоблачили журналисты, ему тоже понадобилось "отбеливание", пишет "Честно". Поэтому он пришел на интервью к ведущей "1+1" Наталье Мосейчук, которая охарактеризовала Субботу как " красивого мошенника с накачанной попой ".

Как сообщал "Телеграф", МОН обратилось в полицию из-за предполагаемого подлога Спартаком Субботой документов об образовании.