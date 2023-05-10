Спартаком Субботой займется полиция: что случилось и при чем тут Минобразования

Минобразования обратилось к полиции

Скандал с участием "психолога" Спартака Субботы добрался до Министерства образования и наук, которое даже обратилось к полиции.

Как говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства, речь идет о копиях документов об образовании и Свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании Субботы.

Отмечается, что накануне в министерство поступил запрос на публичную информацию о проверке достоверности указанных документов.

"В ходе проверки выяснили, что в материалах аттестационного дела о присуждении научной степени Субботе С.А., имеются заверенные должным образом копии документов", — говорится в сообщении.

После этого Министерство направило запросы в ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс", однако там ответили, что не нашли информации о дипломе магистра Субботы. Кроме того, там отмечают, что МОН не выдавало документа о подтверждении его иностранного образования.

"Эту информацию мы уже передали в Национальную полицию Украины с просьбой проверить возможный факт подделки и умышленного использования поддельных документов Субботы Спартака Александровича", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в начале апреля психотерапевт Илья Полуденный обнародовал длинное расследование, в котором утверждал, что Суббота на самом деле никакой не психолог и не работал в СБУ. Кроме того, автор расследования утверждал, что Суббота также вступал в интимную связь с клиентками и даже работал на "социологическую" компанию связанную с ОПЗЖ.