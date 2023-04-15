Таки не Спартак? В сети показали, почему показанный Субботой документ - это "фотошоп" (видео)

В сети усомнились в достоверности свидетельства о рождении

В сети продолжает греметь скандал вокруг Спартака Субботы, которого обвинили в том, что он не является психотерапевтом и медицинским психологом, а теперь и в том, что его имя не настоящее.

После того как Суббота обнародовал в сети свидетельство рождения, блогер Андрей Пындык заподозрил, что оно могло быть подредактировано в графическом редакторе, а основатель KPI TV Алексей Шумиленко объяснил более детально то, как можно определить отредактированные изображения.

В своем Facebook он показал краткий ролик, в котором объяснил, что при наложении одной части снимка на другой меняется уровень цифрового шума, что может быть легко обнаружено специалистами. Поэтому любители фотоподделок часто пытаются использовать элементы одного и того же снимка.

Затем он объяснил, откуда могли быть взяты определенные буквы из имени на документе, а также обратил внимание на то, что из-за длинного отчества человек, который заполнял документ, не стал бы делать заметный отступ.

Как сообщалось ранее, после скандала актер Евгений Янович, который вел "Подкаст терапия" с Субботой, заявил, что нового выпуска программы ждать не стоит.